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Son dakika… Adalet Bakanı Gül’den ‘Enis Berberoğlu’ açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını değerlendirdi. Gül, Anayasa Mahkemesi'nin her kararına katılmadıklarını ancak bu durumun kararın uygulanmayacağı anlamına gelmediğini belirtti. Gül, AYM kararlarına uyulmasının hukukun gereği olduğunu ifade etti.

Güncellenme: 11:10, 22/01/2021
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine yapılan hakaretle ilgili konuşan Bakan Gül, “Hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gül’ün açıklamaları:

* Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir.

* AYM’nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.

* Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir.

BAKAN SOYLU’NUN ANNESİNE YÖNELİK HAKARET

* Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum.

* Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır.

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Yayınlanma Tarihi:10:56,