Son dakika… Adalet Bakanı Gül’den ‘Enis Berberoğlu’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine yapılan hakaretle ilgili konuşan Bakan Gül, “Hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Gül’ün açıklamaları:

* Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir.

* AYM’nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.

* Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir.

BAKAN SOYLU’NUN ANNESİNE YÖNELİK HAKARET

* Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum.

* Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır.

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