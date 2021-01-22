Son dakika… Adalet Bakanı Gül’den ‘Enis Berberoğlu’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesine yapılan hakaretle ilgili konuşan Bakan Gül, “Hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Gül’ün açıklamaları:
* Bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir.
* AYM’nin kararları çerçevesinde olması gereken budur, kararların da uygulanması gerekir.
* Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözün açılmasına izin vermemesi lazım. Hak neyse, hukuk neyse onun yerine getirilmesi hukukun gereğidir.
BAKAN SOYLU’NUN ANNESİNE YÖNELİK HAKARET
* Kadınların onuru her şeyin üstünde. Anneler başımızın tacı. İçişleri Bakanımızın validelerine yapılan insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri lanetliyorum.
* Alçak ifadeleri kullanan kişinin de hukuk önünde hak ettiği cezayı bulacağına inanıyorum. Bu konuda yasalarla ilgili ihtiyaçlar olduğu takdirde değerlendirmeler elbette yapılır.