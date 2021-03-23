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Son dakika… Adana’da bir evde patlama! Yaralılar var

Adana'nın Kozan ilçesinde müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:11, 23/03/2021
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Son dakika… Adana’da bir evde patlama! Yaralılar var

Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2’si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:21:08,