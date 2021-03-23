Son dakika… Adana’da bir evde patlama! Yaralılar var

Patlama sonucu müstakil evde yangın çıkarken, evde bulunan 2&#8217;si çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. (İHA). . AYRINTILAR GELİYOR. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6331329}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-adanada-bir-evde-patlama-yaralilar-var-6331329');aip2('newsArticle', {"identifier":6331329,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-adanada-bir-evde-patlama-yaralilar-var-6331329/","headline":"Son dakika&#8230; Adana&#8217;da bir evde patlama! Yaralu0131lar var","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Adana","\\u00c7ocuk","patlama","son dakika","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/23/iecrop/adana-iha_16_9_1616523075-880x495.jpg","author":"Atakan Yorulmaz","datePublished":"2021-03-23 21:08:19","dateModified":"2021-03-23 21:11:38","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":279}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-adanada-bir-evde-patlama-yaralilar-var-6331329/');