Son dakika… Ahmet Ercan’dan ‘Ankara depremi’ açıklaması

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ankara Kalecik Eskiköy'de dün gece saat 22.53'de meydana gelen depremi değerlendirdi. Ercan, “Deprem sığ olması sonucu Ankara'yı sarstığı için dikkat çekti ancak, Ankara dolayısı için olağan bir depremdir. Ardından daha büyük bir depremin gelmesi şaşırtıcı olur” dedi.

Ankara ve çevresinin geçmiş ile güncel deprem etkinliği incelendiğinde bölgenin yüksek deprem çekincesi altında olmadığını, kent merkezinin jeofizik davranış ile yer yapısı özellikleri bakımından da deprem hasarlarını arttırıcı özelliklerde olmadığı bilindiğini belirten Ercan, şunları söyledi:

KIRIKLAR DİRİ, YIKICI DEPREM ÜRETMEZ

“Ankara, konumu nedeniyle kuzeyden Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı, güney doğudan Keskin kırığı, güneyden Tuz Gölü kırığı, doğusundan Ezinepazarı kırığı ve güney batıdan Eskişehir Kırık kuşağı ile 70 km kuzey doğu, kuzey-güney uzanımlı Kalecik-Çankırı kırığınca çevrilidir. Belirtilen kırıklar diri olup yıkıcı büyük depremler üretmezler. Ankara adı geçen bu kırıklara 80-100 km uzaklıktadır bulunuyor.”

Ercan'ın verdiği bilgiye göre bugüne dek Ankara'da meydana gelen de önemli depremler şöyle; 1938 yılında Akpınar 6.6, 2007 yılında Bala, 4.7, 2008'de 4.6 ve 4.5 büyüklüğünde depremler.

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