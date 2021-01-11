Son dakika… AKOM’dan İstanbul için Sibirya soğukları uyarısı

AKOM’dan yapılan açıklamada “Meteoroloji ve AKOMun verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbula yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ÖNCE KUVVETLİ SAĞANAK GELECEK

“İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre, güneyin ılık ve nemli havasını bölgemize taşıyan sistemler nedeni ile geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

SİBİRYA ÜZERİNDEN GELEN HAVAYLA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.”