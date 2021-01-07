Son dakika… AKP’den ABD açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin Kongre Binası’nı basmasının yankıları sürüyor. Yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları söyledi:

HUKUKU TANIMAYAN EYLEMLER MEŞRU DEĞİLDİR

“Dünyanın her yerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerinde de demokratik süreçlerin üstünlüğünü ve hukukun meşruiyetini savunuyoruz. Herkes seçim sonuçlarını olgunlukla kabul etmelidir. Kesinleşmiş seçim sonuçlarını ve hukuku tanımayan eylemler meşru değildir. ABD’de yaşanan olaylarda seçim sonuçlarını tanımayıp şiddete başvuran protestolar yanlış ve hukuksuzdur. Demokratik süreçlerin üstünlüğüne karşı çıkmak meşru değildir. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Herkesi demokratik değerlere saygılı olmaya davet ediyoruz.”