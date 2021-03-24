Son dakika… AKP’li Çelik’ten ‘Kabine değişikliği’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin ‘Kabine değişikliğine ilişkin sorusuna Çelik, “Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu bu. Değişir ya da değişmez o karar verecektir. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak Ankara siyasetinin cilvelerinden biridir” cevabını verdi.

İlginizi Çekebilir AKP MYK belli oldu: Binali Yıldırım Genel Başkanvekili