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Son dakika… Ankara’da korkunç olay: 3 kişi ölü bulundu

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir apartman garajında 3 kişi ölü olarak bulundu.

Güncellenme: 10:30, 02/01/2021
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Pursaklar ilçesinde Orhan Gazi Caddesi üzerindeki binanın garajında park halinde bulunan otomobilin içinde sabah saatlerinde 3 kişi hareketsiz bulundu.

FOTO: DHA

Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 3 kişinin öldüğü belirlendi. Ölenlerin Halil İbrahim Altıntaş (25), Burak Karakoç (24) ve Hüseyin Şahinoğlu (25) olduğu belirlendi.

FOTO: İHA

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bu sırada acı haberi alarak gelen ölen 3 kişinin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.(DHA- İHA)

Ankara Polis Sağlık son dakika
Yayınlanma Tarihi:09:33,