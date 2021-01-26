Son dakika… Bahçeli: Biz bu tuzağa düşmeyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

– Bizi arayan çarpık kulislerde, çıkar lobilerinde çorak ortamlarda değil Türk milletinin bizahiti varlığında ve vakarında bulacaktır.

– Nitekim bariz farkımızda budur. Sevdamız millet, sesimiz devlettir. Sancağımız Türklük, sedamız vatandır. Geldiğimiz yer belli varacağımız yer bellidir. Yattığımız toprak belli, üzerimizde yükseldiğimiz tarih bellidir. Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. Türk oğlu Türk’üz biz şanınız bellidir.

ALNINI KARIŞLAR, HESABINI SORARIZ

– Üç beş kendini bilmezin, 10 densizin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın. Mağlubiyetimiz yok ki başımız öne eğilsin., Açığımız yok ki korkularımız öne çıksın. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz, millet ne diyor, ecdat ne diyor, tarih ne diyor, Allah ne buyuruyor onu dinliyoruz.

– Burada aynen ve kararlıkla devam edeceğiz. Kem gözler kötü sözler ölü özler boşuna heveslenmesin, Allah’ın inayetiyle surumuzda delik, şuurumuzda gedik açtırmayacağız. Açarız diyenler varsa anlını karışlar, hesabını sorarız. Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşağı olanların, MHP’yle aşık atamayacaklarını, boy ölçüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz

ÇAKALLIK YAPANLARA BOZKURT GİBİ DİKİLİRİZ

– Bazı gazeteci ve siyasetçilere yönelik saldırılarda MHP’yle bağ kurmak zorlamadır. Partimizi kavgayla göstermek hayasızlıktır. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek, sokak diline saplanıp kaldığını iddia etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır. İnsan sevgimizin sadakasını versek yedi sülalesine yetecek olan çevrelerin partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Biz bu tuzağa düşmeyiz, kara kampanyalara asla teslim olmayız. Kum torbası gibi hiç değiliz, uysal koyun görülemeyiz, çakallık yapanlara bozkurt gibi dikiliriz.

O KEFENİ BAŞLARINA GEÇİRİRİZ

– Bir adım yaklaşana 10 adımla koşarız. Bir el uzatanı koca bir yürekle kucaklarız. Ancak ülkemize ve ülkülerimize kefen biçen olursa da o kefeni başlarına geçiririz. Bazı gazeteci vi siyasetçilere yönelik son zamanlarda gerçekleşen saldırılarda milliyetçi ülkücü hareket arasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır.

Türk milleti uğruna gözümüzü daldan budaktan esirgemeyiz bunu da mertçe sahipleniriz. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir. Biz bu tip basit ve bayağı taktiklerin iç yüzünü arka planındaki sinsi kurguları masa başında yapılan kanlı planların sahaya taşınma arayışlarını da 12 Eylül öncesinden beri tanır ve hafızalarımızda saklı tutarız. Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin. Millet nam ve hesabına bir tehdit olursa değil kavga ölümü bile göze alırız.

– Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaşmazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar tavsiyem odur ki suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar.