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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı sırası gelen vatandaşların artık tercih yapabileceğini vurgulayarak, 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlandığını söyledi.

Güncellenme: 23:15, 31/03/2021
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Son dakika… Bakan Koca açıkladı: Aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlı olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Aşı tedariki sürecini toplumun yakından izlediğini ifade eden Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız.

*2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak.

RANDEVULAR BAŞLADI

*Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır.

*Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

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Yayınlanma Tarihi:23:08,