Son dakika… Bakan Koca duyurdu! İşte illerin haftalık vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat Çarşamba günü yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası “Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak” demişti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayılarını yayınladı.

“YERİNDE KARAR DÖNEMİNDEYİZ”

“Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz” diyen Koca, yerinde karar döneminde olunduğunu ifade etti.

Öte yandan, vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 bilgilendirme sayfası olan ‘covid19.saglik.gov.tr’ adresinden canlı yayınlandığı aktarıldı.

KARADENİZ’DE DİKKAT ÇEKEN VERİLER

Paylaşılan 8-14 Şubat 2021 haftasının vaka sayısına göre, İstanbul’da 60.19, Ankara’da 35.49 vaka tespit edildi.

Tabloya göre Trabzon’da 228.02, Rize’de 202.44, Ordu’da 194.42, Giresun’da 184.34, Samsun’da 171.29, Tokat’ta 118.52 vaka tespit edildi.

Haftalık tabloda dikkat çeken diğer iller ise Osmaniye ve Adıyaman oldu. Haftalık ortalama Osmaniye’de 139.81, Adıyaman’da ise 100.55 vaka tespit edildi.