Son dakika… Bakan Koca’dan AKP kongreleriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bir muhabirin “Muhalefet diyor ki, ‘AK Parti kongrelerinde partililere ücretsiz PCR testi, kamu hastanelerinde yapıldığı gibi bir iddiaları var, doğru mudur?” sorusunu yanıtladı.

“ÖZEL BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bakan Koca, cevabında şu ifadeleri kullandı:

* Ben ısrarla siyasi arenaya bu mücadelenin çekilmemesi noktasında kararlıyım ve bu arenaya da özellikle çekilmek isteniyor. 83 milyon vatandaşımıza da eşit davranarak bu mücadeleyi sürdürmekten yanayım.

* Bahsettiğiniz durumla ilgili dün il sağlık müdürlüğümüz bir açıklamada bulundu ve bununla ilgili PCR testinin yapılabilirliği biliyorsunuz hekimlerimizin sorumluluğunda bir semptomu olduğunda talep edilerek yapılıyor.

* Özel bir durum söz konusu değil. Bununla ilgili ancak talep ücretsiz olacaksa, yani biz zaten kamu kurumlarımızda ücretsiz yapıyoruz. Özel kuruluşlarda yaptırabilirler ama o durumda da özel kuruluşlarda semptomu varsa ücret ödemeyip, semptomu yoksa ücret ödeyip ancak yaptırabilirler.

* Dolayısıyla kamu kurumlarımızda hekim sorumluluğunda semptomu olan kişiye hekim talebiyle PCR testi yapılır. Özel bir durum söz konusu değil.

KALABALIK ORTAMLARDAN KAÇINMA TAVSİYESİ

Bakan Koca, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bizim özellikle kalabalık ve kapalı ortamdan vatandaşımızın kaçınmasını özellikle, hassasiyetle belirtmek istiyorum.

* Maçlarla ilgili orada da benzer şekilde tedbirler, zaten yasak var biliyorsunuz. Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez.

* Bizim hassasiyetle, gayretle çaba sarf etmemiz, 83 milyon vatandaşımızın, eşit fedakarlıkta bulunarak mücadeleye katkı sağlaması gerekiyor.

* Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim.