Son dakika… Bakan Koca’dan aşı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’den getirilen corona aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek” dedi.

Bu sevkiyatla birlikte Türkiye’ye getirilen aşı dozu sayısı 13,5 milyona ulaşmış olacak. Çin ile 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapılmıştı.

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