Son dakika… Bakan Soylu, Gara’ya giden HDP’li vekilin ismini açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Kartal-2 Harekatı ile ilgili açıklama yaptı.

“GARA’DA PKK’NIN KALBİNE GİRDİK”

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’ya gittiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:

* Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır.

* PKK’nın bütün akademileri bu bölgededir. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır. Tepeleri çok olan bir alandır.

* Türkiye’deki terörist sayısı 300’ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyor.

* Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara’da biz PKK’nın kalbine girdik.

* Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir.

* İran ve Irak’ta toplam 3 bin 250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK’nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran’da 5 bin civarı kadrolu terörist bulunuyor.

* Terör örgütü hangi alandaysa Türkiye orada oldu. Avrupa ve ABD’yi rahatsız eden bu.

* Oysa biz bugün öndeyiz. Biz orada olduğumuz için Türkiye’de şu an huzur var.

SOYLU’DAN ABD’YE TEPKİ

* ABD’nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz’da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye’nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir.

* Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri’ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı.

* Gara’da daha işimiz bitmedi. Metina’da ve Hakurk’ta ne yaptıysak Gara’da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil’dir.

* Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur’a görüterek terörist olarak eğitiyorlar.

“KARAYILAN’LA İLGİLİ VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ”

* Irak’ın, Suriye’nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, parçalamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimize borcumuzdur.

* Karayılan’la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu.

* Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye’nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.

* Türkiye’deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar.

* Terör saldırılarının yüzde 55’i 60’ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye’nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.

“BU YIL SADECE 1 KİŞİ ÖRGÜTE KATILDI”

* Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik.

* Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.

“HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR”

* Terör örgütünün siyasi kolu gibi temsil edilen bir partiden söz ediyoruz. Hâlâ Meclis’te.

* HDP, terör örgütünün partisidir. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK’nın rehinesidir. Kişilikleri, kimlikleri esirdir. Ve zihnen kirletilmişlerdir.

* Şunu ifade edeyim. Burada bu evlatlarımızın şehadeti sonrası birçok yalan, dezenformasyon ve herkesi tahrik devreye girdi.

* Aynı istismarı evlatlarımızın ölümü üzerinden devam ettirmeye çalışıyorlar. Yaptığı yetmemiş, acıyı daha fazla arttırmaya çalışıyorlar.

GARA’YA GİDEN HDP’Lİ VEKİL

* Anneler niye Diyarbakır HDP İl Binası’nın önünde oturuyor? Çocuklar oradan dağa gönderiliyor. Esenyurt’ta, Batman’da Aydın’da neden o resimler çıktı? Sadece gençlerin olduğu odalarda bu fotoğraflar var.

* 2017 yılında terör örgütüne katılan bir kişi bundan yaklaşık kısa bir süre önce bizim iknamız sonucu Türkiye’ye teslim oldu. Ailesinin de katkısı oldu.

* Bunlar geldikleri zaman, terör örgütününü en büyük korkusu bunlarla yapmış olduğumuz mülakatlardır. Bu mülakatların içerisinde, tespit ettiğimiz bir süreç oluştu.

* 2017 yılında bu ilk önce Nusaybin ve Kızıltepe’ye geliyor. 2017’nin başında sosyal medyadan sosyal medyadan tanıştığı birinin kendisini ikna etmesiyle terör örgütüne katılmayı kabul ediyor.

* Ardından hemen kendisine hemen bir telefon numarası veriliyor. Kendisine verilen telefon numarası veriliyor. O da Siirt eski Milletvekili Hatice Kocaman. Onun yol göstermesiyle beraber terör örgütüne katılıyor.

* Bazen Gara’ya bazen Mahmur’a gidiyor. En nihayetinde Gara’ya gidiyor. Ve ne kadar kaldığını söyledikten sonra yanındaki ‘bunu tanıdın mı’ diyor. HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir var.

* Terör örgütünün Kandil için kod adı Avrupa’dır. Son dönemde orası için bu ifadeyi kullanıyorlar.

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