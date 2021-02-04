Son dakika… Beklenen kriminal rapor çıktı: 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

Manisa Ahmetli'de yan yana cansız bedenleri bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı’ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.

Soruşturmayı yürüyen başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda, ilk edinilen bilgiye göre Ümit Zangal’ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin (22), Neşet Dalgın (24) ve Serkan Zangal’ın (23) av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ahmetli’nin Kestelli Mahallesi Bintepeler Akçeşme mevkisinde, 31 Ocak Pazar günü saat 17.00 sıralarında peş peşe gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal’ın boynu kırılması, diğer 3’ünün ise pompalı tüfekle başlarından vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cesetlerin yanında ise tek kırma av tüfeği bulundu. Tüfeğe jandarma incelenmek üzere el koyarken, 4 gencin İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edildi.