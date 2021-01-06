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Son dakika… Beşiktaş ve Sarıyer’de eylem yasağı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı.

Güncellenme: 07:45, 06/01/2021
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Son dakika… Beşiktaş ve Sarıyer’de eylem yasağı

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin atanan yeni rektörü protesto etmek için yaptıkları eylemlerin yankısı sürerken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

– Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır.
– Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

HERKESİN AKLISELİM DAVRANMASINI BEKLİYORUZ

– Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.
– Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Yayınlanma Tarihi:07:38,