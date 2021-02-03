Son dakika… Boğaziçi gözaltılarında son durum

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestolarına destek için Kadıköy’de yapılmak istenen eyleme polis, biber gazı ve biber gazı kapsülü ile müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken, sabah saatlerinde İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır. Bu eyleme katılmak üzere Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerimizde toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alınmış ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakılmıştır. Gözaltında bulunan 29 şüphelinin işlemleri devam etmektedir.

11 KİŞİYE EV HAPSİ KARARI

Boğaziçi Üniversitesi’nde pazartesi günü yapılan eylemler sırasında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen E.D.A, A.D.A, M.H, U.B.Ç, V.Ç.A, H.Y, H.S, G.T, R.D, R.Ö ve A.Ö.’ye çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliği’nce ev hapsi verildi. (DHA)