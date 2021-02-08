Son dakika… Boğaziçi protestolarında bir tutuklama daha

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim yapmadan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasını protesto eden öğrencilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar sosyal medyaya sıçradı.

Sosyal medya hesabından (@boundayanisma) protestolara destek çağrısında bulunduğu belirtilen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi Beyza Buldağ‘ın tutuklanmasından sonra, yine sosyal medya hesabından (@Diriliyoruz1) paylaşımlar yaptığı iddia edilen Muhammed Ünal “Suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“İNTİKAM KARARI, GÖZDAĞI”

“Suç işlemeye tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Beyza Buldağ’ın avukatları bir açıklama yaparak, şunları söyledi: Bu iki maddenin alt sınırları o kadar düşük ki, TCK 214 bir, 216 altı aylık ceza gerektirirken, sorgu hakimi ayrıntılı bir şekilde dinlemeksizin matbu beyanlarını geçirerek tutuklama kararı verdi. Bu tutuklama kararının hukuken hiçbir karşılığının olmadığını biliyoruz. Tedbir niteliğinde bir tutuklama değil, bir intikam kararıdır. Bu tutuklamalar kayyım rektöre karşı yükselen haklı tepkiyi bastırmak için gözdağıdır.

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