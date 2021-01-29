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Son dakika… CHP’deki istifalara AKP’den ilk değerlendirme

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, CHP'de üç milletvekilinin istifa etmesiyle ilgili "Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi" dedi.

Güncellenme: 17:54, 29/01/2021
Haberler Gündem
Son dakika… CHP’deki istifalara AKP’den ilk değerlendirme

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında CHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

CHP’deki istifalarla ilgili AKP’den ilk değerlendirme, partinin Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’ndan geldi.

Akbaşoğlu, “Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP’nin iyi günleri” ifadelerini kullandı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:52,