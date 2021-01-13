Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Çin aşısına acil kullanım onayı verildi

Yapılan son dakika açıklamasına göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin aşısına acil kullanım onayı verdi.

Güncellenme: 19:48, 13/01/2021
Haberler Gündem
Son dakika… Çin aşısına acil kullanım onayı verildi

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin aşısına acil kullanım onayı verdi.

ETKİNLİK ORANI TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU

Çin merkezli SinoVac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı.

Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.

Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin’in SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik’ gösterdiğini duyurdu.

Endonezya, aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Aşının etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.

İlginizi ÇekebilirSinoVac aşısıyla ilgili yeni açıklama: Etkinlik oranı yüzde 50,38SinoVac aşısıyla ilgili yeni açıklama: Etkinlik oranı yüzde 50,38İlginizi ÇekebilirÇin aşısında açıklanan farklı rakamlar ne anlama geliyor?Çin aşısında açıklanan farklı rakamlar ne anlama geliyor?İlginizi ÇekebilirÇin'in corona aşısında kafaları karıştıran sonuç: Türkiye'de yüzde 91 Endonezya'da yüzde 63Çin'in corona aşısında kafaları karıştıran sonuç: Türkiye'de yüzde 91 Endonezya'da yüzde 63
Çin son dakika
Yayınlanma Tarihi:19:04,