Son dakika… Çin aşısına acil kullanım onayı verildi

Bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Çin aşısına acil kullanım onayı verdi.
ETKİNLİK ORANI TARTIŞMAYA NEDEN OLMUŞTU
Çin merkezli SinoVac'ın geliştirdiği ve Türkiye, Endonezya ve Brezilya'da denenen corona virüsü aşısının etkililik oranı tartışma yaratmıştı.
Brezilyalı araştırmacılar geçen hafta aşının corona virüsünün hafif seyreden vakalarına karşı yüzde 78 etkinlik gösterdiğini ve ağır vakaların tamamını önlediğini açıklamışlardı.
Batundan Biyomedikal Merkezi Klinik Araştırma Direktörü Ricardo Palacios, Çin’in SinoVac aşısının yüzde 50,38 oranda ‘genel etkinlik’ gösterdiğini duyurdu.
Endonezya, aşının yüzde 65 etkinlik gösterdiğini açıklayarak acil durumlarda kullanımına onay vermişti. Aşının etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91 seviyesinde açıklanmıştı.