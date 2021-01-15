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Son dakika… Corona aşısı olan Erdoğan’dan ‘yan etki’ açıklaması

Corona virüsü aşısı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Yan etkisi var mı?" sorusuna "Evelallah sapasağlamız. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:28, 15/01/2021
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Son dakika… Corona aşısı olan Erdoğan’dan ‘yan etki’ açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Dün corona virüsü aşısı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin “Yan etkisi oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: Şu an herhangi bir yan etki yok. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım.

Erdoğan, Avrupa Birliği’yle ilişkiler, yaptırımlar ve aşı pasaportuyla ilgili şunları söyledi:

– Bugüne kadar AB bize verdiği sözleri hiç tutmadı. Şimdi yeni bir sürecin içerisindeyiz. Bizim savunma sanayisine yönelik atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu tamamıyla bizim alacağımız karara bağlıdır.

– Kendi savunma noktasındaki adımlarımızı bir yerlerden izin alarak yapamayız. Biz bir NATO ülkesiyiz. NATO ülkesi olarak da NATO’da birlikte olduğumuz ülkelerin bize yön vermesini asla kabul edemeyiz.

YUNANİSTAN DEDİ DİYE OLACAK BİR ŞEY YOK

– Çok ciddi bir parayı ödendiği halde F-35’ler ne yazık ki hâlâ verilmedi. Bu tabii bizim uluslararası diplomaside Amerika’nın bir müttefik ülke olarak bize yaptığı çok ciddi bir yanlıştır. Temenni ederim ki Sayın Biden’ın görevi üstlenmesiyle birlikte görüşmelerimizi yaptıktan sonra, çok daha olumlu adımları atar ve bunları da yoluna koyarız.

– Yunanistan’ın aşı pasaportu olsun talebi bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım.

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Yayınlanma Tarihi:14:15,