Son dakika… Coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni vaka sayısı açıklandı! İşte 4 Şubat tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 4 Şubat’ın verilerine göre son 24 saatte yapılan 145 bin 67 testle birlikte toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504’e ulaştı.

7 BİN 909 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün semptom gösteren 627 hastayla birlikte 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988’e çıktı. Can kaybı da 113 artarak 26 bin 467’ye yükseldi.

BİN 501 AĞIR HASTA VAR

Güncel tabloya göre 8 bin 815 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da bin 501 oldu.

DÜN 117 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 3 Şubat verilerine göre semptom gösteren 632 hastayla birlikte 8 bin 102 yeni vaka tespit edilmişti. 117 kişi hayatını kaybederken 8 bin 314 kişi de sağlığına kavuşmuştu.