Son dakika… Çorum’da 4.2 büyüklüğünde deprem! (Son depremler listesi)

Çorum’un Dodurga ilçesi depremle sallandı. AFAD verilerine göre, deprem yerin saat 17:06’da meydana geldi.

Yerin 11.22 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu belirtildi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.

AFAD: GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

AFAD, depremle ilgili yaptığı paylaşımda gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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