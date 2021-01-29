Son dakika…. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan esnafa zam uyarısı

İstanbul’da Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, corona virüsü nedeniyle kapalı olan mekanlarla ilgili olarak “Vefat sayısındaki düşüş beni umutlandırıyor. Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var. Şu anda lokantaları gözetleme gibi bir düşüncemiz var” dedi.

Meyve, sebze ve bakliyatta ciddi fiyat artışlarının olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanlığı’nın denetimleri artırdığına dikkat çekerek “Önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Beyaz ette kırmızı ette aynı süreci takipte tutuyoruz, takipte tutmaya da devam edeceğiz. Buradan bütün esnaflarımıza sesleniyorum. Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin.” dedi.

LOKANTALARI GÖZETLEME GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ VAR

(Restoran, kafe, lokanta gibi işletmelerin kısıtlamasının kaldırılması) Okullarla ilgili son dönemde, restoranlarla ilgili, açık mekanlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Şu anda lokantalarımızı vs. gözetleme gibi bir düşüncemiz var. Mali destekler noktasında 1000-750-500 lira gibi desteği 3 ay süreyle verme kararı aldık, bu adımı atmakla da ciddi bir yükü üzerimize almış durumdayız.

VEFAT SAYILARINDAKİ DÜŞÜŞ BENİ ÜMİTLENDİRİYOR

(İngiltere ve Güney Afrika’da corona virüsün mutasyona uğraması) Her şeyden önce bu konuda Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ifadeleri, açıklamaları benim için önem arz ediyor. Ben değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ümitlendiriyor. Mutasyonla ilgili bazı olumsuz gelişmeler var fakat ben onu da aşacağımıza inanıyorum.

BİR ARKADAŞIMIZ SÜREKLİ ELON MUSK’LA İRTİBAT HALİNDE OLACAK

(Elon Musk’la görüşme) Müşterek neler yapabiliriz bu konuda ben de bir arkadaşımızı görevlendireceğim. Elon Musk ile sürekli irtibat halinde olacaklar. Uzay’la ilgili çalışmayı onlarla müşterek yaptık. TURKSAT 4’ü gönderdik. 5’e hazırlanıyoruz. Ortak çalışma söz konusu. Musk 2020 itibarıyla zenginlikte dünyanın bir numarası oldu. “Çok çalışıyorum” diyor. “Çok çalışınca da çok özeniyorum” diyor.

HAYVAN HAKLARI YASASI TASARISI

(Hayvan hakları tasarısının ne zaman meclise geleceği konusu) Hayvan Hakları Yasası takvime göre her an Meclis’e gelebilir.

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