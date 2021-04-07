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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında cezalar belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:23, 07/04/2021
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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında cezalar belli oldu

Muhafız Alayı’ndan Genelkurmay Karargahı’na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

15 Temmuz 2016daki darbe girişiminde, TRT binasının işgalini yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor,  iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor

TRT’de darbe bildirisini zorla okutan eski yarbay Ümit Gençer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Stüdyoda kamuflajını çıkartıp tören elbisesini giyen Ümit Gençer, darbecilerden gelen emirden sonra bildiriyi okumaktan vazgeçmişti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği’nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

15 Temmuz darbe FETÖ Genelkurmay son dakika TRT
Yayınlanma Tarihi:11:08,