Son dakika… Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davasında cezalar belli oldu

Muhafız Alayı’ndan Genelkurmay Karargahı’na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
15 Temmuz 2016daki darbe girişiminde, TRT binasının işgalini yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
TRT’de darbe bildirisini zorla okutan eski yarbay Ümit Gençer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği’nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.