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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan esnek çalışma genelgesi! Sağlık Bakanlığı ve MİT detayı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin genelgeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Genelgede Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanların dışında 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı belirtildi.

Güncellenme: 22:44, 01/03/2021
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Son dakika… Cumhurbaşkanlığı’ndan esnek çalışma genelgesi! Sağlık Bakanlığı ve MİT detayı

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, ‘COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler’ konulu genelgeyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kamuda esnek çalışma saatlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı genelgede şöyle denildi:

* 02/03/2021 tarihi itibarıyla; COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 26/08/2020 tarihli ve 31225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemlerinin uygulamasına ilişkin “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2020/11 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış olup bu tarih itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarına başlayacaktır.

* Gerektiğinde illerde valilerce farklı mesai saatleri belirlenebilecek.

* Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır.

* İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mail ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

* Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

* Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

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Yayınlanma Tarihi:22:34,