Son dakika… Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler listesi…

AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde, Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında saat 18:23’te bir deprem meydana geldi.

Yerin 7.73 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 4.2 olduğu açıklandı.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.5

Kandilli Rasathanesi ise depremin Akdeniz’deki On İki Adalar’da meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli’ye göre, deprem yerin 1.3 kilometre derinliğinde ve 4.5 büyüklüğünde oldu.

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD, deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirtti.

Gelişmelerin takip edildiği belirtilen açıklamada “Geçmiş olsun Muğla. Datça açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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