Son dakika… Muhalefetin reddettiği teklif yeniden oylanacak

AKP’nin tüm itirazlara ve Anayasa Mahkemesi'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararına rağmen beşinci kez TBMM'ye getirdiği Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi dün muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yaşanan bu gelişme üzerine AKP itirazda bulundu ve teklif Başkanlık Divanı’na taşındı.

6 NİSANDA OYLANACAK

Büyük tartışmalara neden olan teklif bugün Genel Kurul’un gündemine getirildi ve yeniden oylanmasına karar verildi. Teklif 6 Nisan’da yeniden oylanacak.

MUHALEFET İTİRAZ ETMİŞTİ

CHP, İYİ Parti ve HDP'in oylarıyla reddedilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi'nin yeniden TBMM Genel Kurulu'na getirileceğine dair haberler muhalefeti alarma geçirmişti.

Bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Tartışmaları manipülatif görüyorum. İtiraz üzerine Başkanlık Divanı toplandı. Oylamanın yenilenmesi yönünde karar çıkarsa tekrarlanır” demişti. Şentop şu ifadeleri kullanmıştı;

*Bu TBMM'de ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Daha önce de benzer şeylerle karşılaşılmış. İç Tüzük'ün 141. maddesinde “Başkan ile katip üyeler birlikte sayar” diyor.

“GEREĞİNİ YAPARIM”

*“Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa başkan sonucu açıklar” diyor. Ama bir uyuşmazlık varsa, bu ihtilaf üzerine o zaman elektronik oylamaya geçilmesi gerekiyor. Biz itiraz üzerine toplandık. Sorun olduğunu gördüğümde gereğini yaparım.

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