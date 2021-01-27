Son dakika… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu için ‘dava açın’ çağrısı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir ay aradan sonra TBMM’de partisinin grubuna seslendi. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

– Son grup toplantımızda CHP’nin yalanları, iftiralarını söylerken, Mevlana’nın ‘içinde ne varsa dışına o sızar’ sözüne atıfta bulunmuştum. Son bir aydır yaşanan her gelişme CHP’nin içindeki cürufun ne durumda olduğunu göstermiştir. CHP, içindeki hırsızlık, taciz, tecavüz ve arsızlığı bastırmak için bizlere yönelik eleştirilerin artırmıştır. Hesap soracakları yerde işi pişkinliğe vuruyorlar. Mahkemelerce kanıtlanmış şeyleri tekrarlayanlara pişkin denmez de ne denir?

– Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanları, kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyoruz. Biz bu zatları halkın içinde görmedik. Ama biz her zaman olduğumuz gibi milletimizin içindeyiz.

Z KUŞAĞI O DÖNEMİ BİLMEZ

– Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı işte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedik. Ama biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi şimdi de milletimizin içindeyiz.

– SSK'nın başında bu adam bulunmadı mı? SSK'nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü Z kuşağı bilmiyor. Bay Kemal'in döneminde biz hastaneler rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim milletimize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.

HEPSİ MİLİTANIN ÖNDE GİDENİ

– Bu ara bir militan lafı tutturdu gidiyorlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, Cumhur ittifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, Hakimler savcılar militan, valiler kaymakamlar militan, generalinden uzman çavuşuna kadar tüm askerler militan, diplomatlar militan, polisler ve öğretmenler başta olmak üzere memurların hepsi, işçiler, esnaf, iş adamlarının hepsi zaten militanın önde gideni.

– Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy veremeyen yüzde 75'in tamamı militan. Bu anlayışa göre CHP'ye oy vermeyen hiç kimse şeref, onur namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Nitekim militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte bu ithamları yöneltiyorlar.

ERKEN SEÇİM İÇİN BEKLEYECEKSİN

– Şunu tekrar hatırlatıyorum. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır. Milletimiz mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanlarının hesaplarını kökten dürene kadar biz de mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

– Erken seçim diyorlar sabrın varsa Haziran 2023'e kadar bekleyeceksin Bizim yapacak daha çok işimiz var.

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