Son dakika… Erdoğan duyurdu: Yasaklar kademeli olarak kalkacak

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

*İllere göre dört gruba ayırarak mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz illerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük orta yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız normalleşme takvimine de buna göre yürüteceğiz.

*Özellikle salgın sebebiyle işini ara vermek zorunda kalan restoran cafe kıraathane ve benzeri hesaplarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden Öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.

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