Son dakika… Erdoğan’dan ’28 Şubat’ mesajı: Siyasi hayatım bitirilmek istendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyaset tarihine ‘postmodern darbe’ olarak geçen 28 Şubat’la ilgili bir mesaj yayımladı:

“28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım. Okuduğum bir şiir sebebiyle, hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım. 28 Şubat’ın farkındayım.”