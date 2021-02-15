Son dakika… Erdoğan’dan ABD’ye: Bal gibi de PKK’nın yanındasınız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK’nın 2015-2016 yılları arasında kaçırdığı 13 Türk vatandaşını kaçırarak öldürmesinin ardından açıklama yapan ABD yönetime sert tepki… Washington’un “Eğer PKK’nın sorumlu olduğunu teyit edersek kınayacağız” ifadesiyle ilgili şunları söyledi:

TERÖRİSTLERİN YANINDA YER ALMAYACAKSINIZ

– ABD’nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz PKK’nın, YPG’nin yanında değildiniz. Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız. Maalesef bunu başından itibaren hep gördük. Kuzey Irak’a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler ve bunları teröristlere teslim ettiler. Bu teröristler de bizim güvenlik güçlerimizle orada savaştılar. Eğer biz sizinle NATO’da berabersek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız, eğer yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.