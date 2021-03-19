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Son dakika… Erdoğan’dan Biden’a ‘katil’ eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bence Putin katil" diyen ABD Başkanı Joe Biden'ı eleştirdi.

Güncellenme: 14:18, 19/03/2021
HaberlerGündem
Son dakika… Erdoğan’dan Biden’a ‘katil’ eleştirisi

ABD Başkanı Joe Biden’ın katıldığı bir TV programında, “Bence Putin katil” sözlerinin dünya gündemindeki yankıları sürüyor. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Doğrusu Sayın Biden’ın Putin’le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının, Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.”

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