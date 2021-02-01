Son dakika… Erdoğan’dan corona virüsü mutasyonu ve aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından corona virüsü mutasyonu ve aşıyla ilgili açıklamalar yaptı.

“BİZİM DE İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR”

Erdoğan, şunları söyledi:

* Sahadaki aşı uygulaması belirlenen öncelikler doğrultusunda sürüyor. COVID-19'un mutasyona uğraması herkes gibi bizim de işimizi zorlaştırıyor. Buna rağmen Allah’ın izniyle bu küresel sağlık krizinin üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz.

* Dışarıdan aşı tedarikinin sürdürülebilirliği şüphelidir. Dünyada bu konuda yaşanan ve giderek ayyuka çıkan kriz bize yerli aşı çalışmalarına hız vermemiz gerektiğini gösteriyor. Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz.

* Geçtiğimiz mart ayından bu yana süren bu salgın tedbirlerinin ekonomik sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerini de gayet iyi biliyoruz.

* Bunların değerlendirmesini kazanımlarımıza halel getirmeyecek şekilde sürekli yapıyoruz.

* Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizin her kesiminden gelen seslere de kulak veriyoruz.

* Kabinemizin bugünkü toplantısında da bu değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde tekrar yaptık.