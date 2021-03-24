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Son dakika… Fahrettin Koca’dan Biontech açıklaması! Aşı kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biontech aşısı geçen hafta 5.800 doz test edilmek üzere ülkemize ulaştı. Dün ise yaklaşık 750 bin doz aşı teslim aldık. Testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldi" dedi.

Güncellenme: 20:50, 24/03/2021
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Son dakika… Fahrettin Koca’dan Biontech açıklaması! Aşı kimlere yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta test edilmek üzere getirilen 5 bin 800 doz aşının ardından 2 gün içinde yaklaşık 1,4 milyon doz Biontech aşısının Türkiye’ye ulaştığını duyurdu. Koca, dün 750 bin doz, bugün ise 700 binden fazla kullanıma hazır Biontech aşısının teslim alındığını belirtti.

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA UYGULANACAK”

Teslim alınan Biontech aşısıyla ilgili Koca, “Güvenlik testleri yapılıyor ve önümüzdeki hafta sırası gelen vatandaşlarımıza uygulanacak” açıklamasında bulundu.

“ÜLKEMİZDE İLK DEFA KULLANILACAK”

Bakan Koca, testler ve klinik araştırma dışında ilk kez Biontech aşısı geldiğini vurgulayarak, “Bu aşı ülkemizde ilk defa kullanılacak” dedi.

BU AY 4,5 MİLYON GELECEK DEMİŞTİ

17 Mart tarihindeki Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında Koca, “Halihazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan Biontech aşısı; uygulanmak üzere, bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da, aşı sırası gelenlere yapılacak” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:20:23,