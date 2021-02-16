Son dakika… FETÖ’nün hücre evlerine baskın

FETÖ’nün yeniden yapılanma faaliyetlerini firari örgüt mensupları vasıtasıyla yürüttüğü bilgisi üzerine harekete geçen İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan bazı FETÖ üyelerinin terör örgütünün hücre evlerinde saklandığını tespit etti.

Sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında iki ihraç binbaşı ve üç öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. Hücre evlerindeki aramalarda 7 bin 10 dolar, 2 bin 225 Euro ile 16 çeyrek, üç yarım ve altın tam altın ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere sağlık kontrollerinin ardından Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. (İHA)