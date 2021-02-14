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Son dakika… Gara paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 sivil vatandaşın terör örgütü PKK/KCK tarafından şehit edilmesiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı.

Güncellenme: 17:37, 14/02/2021
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Son dakika… Gara paylaşımıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesi nedeniyle bazı sosyal medya platformlarında ‘esir kampını TR bombaladı’ şeklindeki paylaşımlar ile daha önce kaçırılan şehit vatandaşların görüntülerinin yayınlandığının tespit edildiği bildirildi.

Görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. DHA

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Yayınlanma Tarihi:17:28,