Son dakika… Gezi Parkı davası sanıklarına yurt dışına çıkış yasağı

Gezi davasında yargılanan 9 kişi hakkında yeniden yurtdışına çıkış yasağı konuldu.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı davasında 9 kişinin yargılandığı davaya ilişkin ‘beraat’ kararını geçtiğimiz yıl 18 Şubat 2020′de açıklamıştı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 22 Ocak’ta Gezi Parkı davasında Osman Kavala, Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında verilen beraat kararlarına ilişkin hükmün bozulmasına karar verdi.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine dosyayı yeniden ele aldı. Mahkeme İBB Deprem Risk Yönetimi Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman‘ın da bulunduğu dokuz kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.
Kararda şu ifadelere yer verildi:
- “Bozma ilamının I ve IV numaralı bentlerinde sıralanan bozma nedenleri, beraat kararına dayanak delillere ilişkin tespitler ve bozma ilamının kesin niteliği dikkate alınarak kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve yargılama safahatı dikkate alınarak bu aşamada orantılı olacağı kanaatiyle sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci hakkında 5271 Sayılı CMK’nin 109/3-a maddesi gereğince yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına,
- Sanık Mehmet Osman Kavala‘nın, başka suçtan tutuklu bulunduğu anlaşılmakla duruşma günü ve saatinde hazır edilmesi için ilgili ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına,
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- Duruşmanın 21 Mayıs 2021 günü saat 10.00‘da İstanbul Adalet Sarayı bünyesinde bulunan duruşma salonunda yapılmak üzere oybirliği ile karar verildi”