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Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 12 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 12 Mart Cuma gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 66 kişi hayatını kaybetti. Bugün 834 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 941 vaka tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:03, 12/03/2021
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Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 12 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 66 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 356’ya yükseldi.

Bugün toplam 148 bin 856 test yapıldı. Semptom gösteren 834 kişiyle birlikte toplam 14 bin 941 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 850 bin 930 oldu.

Bugün iyileşen 11 bin 180 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 670 bin 273’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 349 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu

DÜN 63 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 821 yeni hastayla birlikte toplam 14 bin 46 vakanın tespit edildiğini ve 9 bin 231 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:20:57,