Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 13 Ocak tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 173 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 325’e yükseldi.

Bugün toplam 173 bin 603 test yapıldı. Semptom gösteren 971 kişiyle birlikte toplam 9 bin 554 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 355 bin 839 oldu.

Bugün iyileşen 9 bin 463 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 227 bin 927’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 652 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

DÜN 171 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 171 kişinin hayatını kaybettiğini, 983 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 809 vakanın tespit edildiğini ve 10 bin 13 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.