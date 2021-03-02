Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 2 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 706’ya yükseldi.

Bugün toplam 135 bin 291 test yapıldı. Semptom gösteren 668 kişiyle birlikte toplam 11 bin 837 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 723 bin 316 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 892 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 586 bin 73’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 227 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3 olarak duyuruldu

Türkiye’de 11 Ocak’ta tespit edilen 10 bin 220 vakanın ardından günlük vaka sayısında düşüş yaşanmıştı. Ancak bugün vaka sayısı yeniden 10 bini aştı.

DÜN 69 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 69 kişinin hayatını kaybettiğini, 645 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 891 vakanın tespit edildiğini ve 5 bin 947 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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