Son dakika… Güncel corona verileri açıklandı! İşte 6 Mart vaka tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 64 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 965’e yükseldi.

Bugün toplam 138 bin 592 test yapıldı. Semptom gösteren 702 kişiyle birlikte toplam 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 616 bin 139’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 230 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3 olarak duyuruldu

DÜN 62 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 698 yeni hastayla birlikte toplam 11 bin 302 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 711 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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