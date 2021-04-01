Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 1 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Bugün toplam 240 bin 12 test yapıldı.

VAKA SAYISINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Bugün açıklanan tablonun ardından günlük vaka sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Semptom gösteren bin 424 kişiyle birlikte toplam 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 176 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 713’e yükseldi.

Bugün iyileşen 20 bin 817 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 35 bin 43’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİNİN ÜZERİNDE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 135 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 54.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 39 BİN 302 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 152 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 401 yeni hastayla birlikte toplam 39 bin 302 vakanın tespit edildiğini ve 19 bin 193 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.