Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 12 Nisan tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 301 bin 68 test yapıldı. Semptom gösteren 2 bin 671 kişiyle birlikte toplam 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI ARTIYOR

Tabloya göre son 24 saatte 243 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 34 bin 182’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 41 bin 218 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629’a yükseldi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI ARTTI

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 891 olduğu açıklandı.

Açıklanan güncel tabloya göre yoğun bakım doluluk oranları da arttı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 56.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.8 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 olarak duyuruldu.

DÜN 50 BİN 678 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 237 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 548 yeni hastayla birlikte toplam 50 bin 678 vakanın tespit edildiğini ve 30 bin 194 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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