Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 18 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 777’ye yükseldi.

Bugün toplam 184 bin 452 test yapıldı. Semptom gösteren 902 kişiyle birlikte toplam 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 950 bin 603 oldu.

Bugün iyileşen 18 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 770 bin 638’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 503 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 29.8 olarak duyuruldu.

DÜN 73 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 73 kişinin hayatını kaybettiğini, 869 yeni hastayla birlikte toplam 18 bin 912 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 161 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.