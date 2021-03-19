Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 19 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 19 Mart Cuma gününün verilerine göre 187 bin 859 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 35 milyon 975 bin 339’a ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre semptom gösteren 934 hastayla birlikte 21 bin 30 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 633’e çıktı. Can kaybı da 87 artarak 29 bin 864’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 44 KİŞİ ARTTI

Son 24 saatte 18 bin 119 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757’ye ulaşırken hastalardaki zatürre oranı da yüzde 3.2 oldu.

Öte yandan dün bin 503 olan ağır hasta sayısı bugün bin 547’ye yükseldi.

DÜN 81 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 18 Mart verilerine göre, 184 bin 452 test yapılırken 902 hastayla birlikte 20 bin 49 yeni vaka tespit edilmişti. 81 kişi hayatını kaybederken 18 bin 615 kişi iyileşmişti.