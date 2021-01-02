Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 2 Ocak tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Ocak 2021 Cumartesi gününün verilerine göre, son 24 saatte yapılan 149 bin 218 testle birlikte toplam test sayısı 24 milyon 811 bin 888’e ulaştı.

202 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel tabloya göre semptom gösteren bin 713 hastayla birlikte 11 bin 180 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 232 bin 35’e çıktı. Can kaybı da 202 artarak 21 bin 295’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 3 BİN 764

Bugün 11 bin 672 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 126 bin 432’ye yükseldi. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.8, ağır hasta sayısı da 3 bin 764 oldu.

BAKAN KOCA’DAN AŞI MESAJI

Twitter hesabından güncel corona virüsü verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında aşı mesajına yer verdi.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayımızdaki düşüş devam ediyor. Kayıplarımızın daha da azalması en büyük beklentimiz.

* Aşılama programından başarıyla netice alana kadar tedbirlere ısrarla uymalıyız. Birlikte hareket edersek güçlüyüz.

DÜN 212 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Ocak 2021 verilerine göre semptom gösteren bin 908 hastayla birlikte 12 bin 203 yeni vaka tespit edilmişti. 212 kişi hayatını kaybederken 14 bin 110 kişi sağlığına kavuşmuştu.