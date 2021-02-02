Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 2 Şubat tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 2 Şubat Salı gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 140 bin 120 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 913 bin 245’e ulaştı.

7 BİN 795 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Verilere göre semptom gösteren 630 hastayla birlikte 7 bin 795 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977’ye çıktı. Can kaybı da 120 artarak 26 bin 237’ye yükseldi.

1592 AĞIR HASTA VAR

Bugün 8 bin 639 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da bin 592 oldu.

DÜN 124 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 1 Şubat verilerine göre semptom gösteren 636 hastayla birlikte 7 bin 719 yeni vaka tespit edilmişti. 124 kişi hayatını kaybederken 8 bin 16 kişi de sağlığına kavuşmuştu.