Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 22 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 201 bin 215 test yapıldı. Semptom gösteren 981 kişiyle birlikte toplam 22 bin 216 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTAN ATIŞ

Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 178’e yükseldi.

Bugün iyileşen 19 bin 494 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 844 bin 681’e yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI DA YÜKSELİŞTE

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 644 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3 olarak duyuruldu.

DÜN 102 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 102 kişinin hayatını kaybettiğini, 965 yeni hastayla birlikte toplam 20 bin 428 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 615 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.