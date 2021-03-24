Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 24 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 221 bin 738 test yapıldı. Semptom gösteren bin 142 kişiyle birlikte toplam 29 bin 762 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Tabloya göre son 24 saatte 146 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 462’ye yükseldi.

Bugün iyileşen 17 bin 761 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 881 bin 643’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 720 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3 olarak duyuruldu.

DÜN 138 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 138 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 6 yeni hastayla birlikte toplam 26 bin 182 vakanın tespit edildiğini ve 19 bin 201 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.