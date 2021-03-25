Son dakika… Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte 25 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün toplam 222 bin 753 test yapıldı. Semptom gösteren bin 210 kişiyle birlikte toplam 28 bin 731 yeni vaka tespit edildi.

VEFAT SAYISI KORKUTUYOR

Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 619’a yükseldi.

Bugün iyileşen 19 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 900 bin 829’a yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 790 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3 olarak duyuruldu.

DÜN 146 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 146 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 142 yeni hastayla birlikte toplam 29 bin 762 vakanın tespit edildiğini ve 17 bin 761 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.